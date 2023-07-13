Huawei 5G telefon pazarına geri dönmeye hazırlanıyor Huawei, Çin merkezli SMIC ile birlikte geliştirdiği işlemcilerle 5G telefon pazarına geri dönecek.

ensonhaber.com

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, yeni çareler arıyor.

Huawei, ambargoları sebebiyle 5G teknolojilerine erişimi kaybetmiş ve telefonlarında 4G kullanmak zorunda kalmıştı.

Huawei'den 5G hamlesi

Kaynaklar, Huawei Mate 60 serisinin ekim ayında 5G desteği ile geleceğini iddia ediyor.

Şirketin, Çin merkezli SMIC ile birlikte geliştirdiği işlemcilerle 5G telefon pazarına geri döneceği belirtiliyor.

Huawei, 5G ekipmanları konusunda hala lider olsa da henüz akıllı telefonlar için bir 5G modem geliştirmedi.

Çinli teknoloji devinin SMIC ile birlikte ilk etapta 2 ila 4 milyon 5G işlemci üretebileceği söyleniyor. İlerleyen dönemde ise bu sayının 10 milyonu bulabileceği öngörülüyor.