Huawei, ABD yaptırımlarına rağmen 2026 yılına kadar 3nm çip üretimi planlıyor

Haber Merkezi

Çinli yayın kuruluşu UDN'nin haberine göre, Huawei, devam eden ABD yaptırımlarına ve gelişmiş çip üretim teknolojilerine erişim kısıtlamalarına rağmen 2026 yılına kadar kendi 3nm çiplerini üretme hedefini belirledi.

Şirketin mevcut üretim hattı ise aşırı ultraviyole (EUV) litografi makineleri kullanılmadan geliştirilen gerçek 5nm çiplere odaklanmış durumda.

ALTERNATİF ÜRETİM TEKNİKLERİ VE AR-GE YÖNTEMLERİ

Huawei, Hollandalı ASML şirketinin sahip olduğu patent nedeniyle EUV teknolojisini kullanamıyor.

Bu nedenle teknoloji devi, Shanghai Micro Electronics (SMEE) tarafından üretilen çoklu desenleme (multi-patterning) teknolojisine sahip SSA800 litografi makinelerini kullanıyor.

3nm çiplerin araştırma ve geliştirmesi ise iki farklı yöntemle sürdürülüyor: Biri TSMC ve Samsung'un kullandığına benzer bir GAA (Gate-All-Around) mimarisi, diğeri ise laboratuvarlarda doğrulanmış karbon nanotüp tabanlı bir çip teknolojisi.

Huawei, bu ayın başlarında Kirin X90 işlemcili Matebook Fold modelini piyasaya sürmüştü.

Şirket bu işlemciyi "5nm çip" olarak tanımlasa da GSM Arena'ya göre bu aslında gelişmiş paketleme teknolojisine sahip 7nm'lik bir tasarım.

Bu çip, diğer 5nm çiplerle kıyaslanabilir bir performans sunsa da veriminin sadece yüzde 50 olması üretim maliyetini artırıyor ve seri üretimde zorluklar yaratıyor.

Huawei'nin 3nm çip hedefi, bu tür verimlilik sorunlarını da aşmayı gerektirecek.