Huawei Mate 40 serisinin tanıtım tarihi belli oldu

Huawei, Twitter hesabından Mate 40 serisini ne zaman tanıtacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 40 serisi, 22 Ekim'de görücüye çıkacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin üzerinde çalıştığı amiral gemisi modellerini içeren Mate 40 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son dönemlerde ABD'nin baskılarını iyiden iyiye hisseden Çinli şirket, yeni üst seviye modelleriyle rekabetin içerisinde yer almaya çalışacak. Ancak muhtemelen Mate 40 serisi, Huawei'nin kendi işlemcilerini kullandığı son telefonlar olacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, ABD'nin kısıtlamaları nedeniyle 15 Eylül'den itibaren artık Kirin işlemcilerinin üretilmeyeceğini ve bunun büyük bir kayıp olacağını vurgulamıştı.

22 EKİM'DE TANITILACAK

Huawei, Twitter hesabından Mate 40 serisini ne zaman tanıtacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 40 serisi, 22 Ekim'de kullanıcılarla buluşacak.





HUAWEI MATE 40 SERİSİNDE NELER OLACAK?

Huawei Mate 40 serisinin gücünü Kirin 1000 işlemcisinden alması bekleniyor. 90 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla gelmesi beklenen telefonlarda, çentikli tasarımın olacağı söyleniyor.

Huawei Mate 40 serisi ile ilgili şimdilik bilinen çok fazla bir detay yok. Ancak kesin olan bir şey var: Huawei Mate 40, Google servislerinden yine yoksun olacak.