Huawei Mate 80 nasıl görünecek: İlk görseller sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Huawei Mate 80 serisine ait olduğu iddia edilen arka panel görselleri, sosyal medya platformu Weibo üzerinden sızdırıldı.

Görüntüler, markanın tasarım dilinde önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

İKONİK DAİRESEL KAMERA MODÜLÜ GERİ DÖNÜYOR

Sızdırılan görsellerde en çok dikkat çeken detay, Huawei'nin ikonikleşen dairesel kamera modülüne geri dönmesi oldu. Bu yeni tasarımda üç kamera, modülün içine üçgen bir düzende yerleştirilmiş.

Gelen bilgilere göre cihazda seramik cama benzer pürüzsüz bir yüzey kullanılacak. Ayrıca, bazı modellerde titanyum alaşımlı çerçevelerin de tercih edileceği belirtiliyor.

MATE 80 SERİSİ YAKINDA TANITILABİLİR

Huawei Mate 80 serisinin; Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro+ ve bir RS versiyonu gibi farklı varyantlarla tanıtılması bekleniyor.

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmamış olsa da bu sızıntılar, tanıtımın çok yakında yapılabileceğine dair güçlü bir işaret olarak görülüyor.