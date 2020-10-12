Huawei yöneticisi Abraham Liu: ABD, bizi engellemeleri için Avrupa devletlerine baskı yapıyor

Huawei yöneticisi Abraham Liu: ABD, bizi engellemeleri için Avrupa devletlerine baskı yapıyor

Huawei’nin Avrupa başkan yardımcısı Abraham Liu, ABD'nin Avrupa ülkelerine Huawei'yi yasaklamak için baskı yaptığını dile getirdi.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Ayrıca İngiltere, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

HUAWEI: ABD ÇİP ÜRETİCİLERİNE ŞANTAJ YAPIYOR

Huawei’nin Avrupa başkan yardımcısı Abraham Liu, şirketin Google ve Android yasağına bir çözüm aramaya çalıştığını ve ABD'nin çip üreticilerine şantaj yaptığını ifade etti.

"ABD, AVRUPA'YA BASKI YAPIYOR"

Abraham Liu, ayrıca Huawei'yi yasaklamaları için ABD'nin Avrupa devletlerine baskı yaptığını belirtti.

Avrupa'da 5G alt yapısı için birçok hazırlık yaptıklarını dile getiren şirket yöneticisi, Avrupa'da 5G hizmeti vermeye devam etmek istediklerini söyledi.

"ÇİN'İ ÇEKEMİYORLAR"

Abraham Liu, Çinli üreticilerin yakaladığı başarı nedeniyle ABD'nin böyle hamleler yaptığını sözlerine ekledi.

Huawei'nin şu anda Avrupa'da yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD'nin getirdiği Google ve Android yasağı sonrasında bu kullanıcılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çinli şirket, bir çözüm aramaya çalışıyor.