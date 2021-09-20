Boston Dynamics'i satın alan Hyundai, robot köpek Spot'u Kia fabrikasında işe aldı. Robot, gece vardiyasında görev yapacak.

Mühendislik ve robot şirketi olan ABD’li Boston Dynamics, özellikle robot köpeği Spot ile oldukça ses getirmeyi başarmıştı.

Ancak şirket, son zamanlarda çatı şirket sorunlarıyla boğuşmaya başladı. İlk olarak 90'lı yıllarda MIT bünyesinde faaliyetlerine başlayan Boston Dynamics, mali sorunlar nedeniyle geçtiğimiz yıl 921 milyon dolara Hyundai'ye satılmıştı.

SPOT, KIA FABRİKASINDA

Hyundai, oldukça popüler olan robot köpek Spot'u Kia'nın Güney Kore fabrikasında iş yeri güvenliği robotu olarak işe aldı.

Gece vardiyasında görev yapan robot, üzerindeki ekipmanlar ile açık kalan kapıları ve ortamın sıcaklık değerinin yüksek olması gibi şeyleri kolayca farkedebiliyor.

Hyundai'nin robot köpeği Spot, Kia fabrikasında işe başladı - VİDEO

BİRÇOK YERDE KULLANILDI

Geçtiğimiz yıl Aker BP'nin Norveç Denizi'ndeki Skarv sahasında bulunan petrol ve gaz üretim gemisinde, hidrokarbon kaçaklarını aramak için işe başlayan Spot, ardından koronavirüs nedeniyle hastanelerde ve parklarda karşımıza çıkmıştı.

FİYATI 74,5 BİN DOLAR

Boston Dynamics'in ticari olarak satışa çıkan ilk ürünü olan Spot'u satın almak isteyenler, yaklaşık 74 bin 500 dolar ödemek zorunda.