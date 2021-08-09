İkinci çeyrekte 65 milyon adet laptop satıldı: İşte zirvedeki markalar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun talep yaşayan dizüstü bilgisayar pazarı, ikinci çeyrekte 65,6 milyon adet sevkiyat yaptı. İşte en çok satanlar...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artması, dizüstü bilgisayar satışlarını oldukça olumlu etkilemişti. Gelen son bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğinde de yüksek talep devam etti.

Strategy Analytics, bu yılın ikinci çeyreğindeki dizüstü bilgisayar sevkiyatlarına ilişkin yeni raporunu paylaştı.

ÜÇ AYDA 65,6 MİLYON SATIŞ

Söz konusu rapora göre, nisan-haziran ayları arasında dünya genelinde 65.6 milyon dizüstü bilgisayar satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 57 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleştirilmişti. Bu da yüzde 15'lik bir artış anlamına geliyor.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

En büyük dizüstü bilgisayar tedarikçisi yüzde 24 payla Lenovo oldu. Global pazarın yüzde 23'üne hükmeden HP ise az farkla ikinci sırada.

Yüzde 16 pay elde eden Dell üçüncü, yüzde 8'er pay alan Apple ve Acer ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Uzmanlar, pandeminin etkisinin devam etmesiyle birlikte, dizüstü bilgisayar satışlarının yıl sonuna kadar artmaya devam edeceğini söylüyor.