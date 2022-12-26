İkinci el bilgisayarlara ilgi artıyor

Pandemi sonrası dolar kurunun değişkenlik göstermesiyle birlikte, ikinci el bilgisayarlar daha çok tercih ediliyor.

Pandemi sonrası dolar kurunun değişkenlik göstermesiyle birlikte elektronik cihazlarda maliyetler yükseldi. Bu nedenle vatandaşlar, genellikle ikinci el bilgisayarlara yöneldi.

İkinci el bilgisayar ile sıfır bilgisayar arasında neredeyse yarı fiyatına kadar inen bir fark söz konusu. Buna bağlı olarak bilgisayar tamircilerinde yenileme ve ikinci el ticareti hareketlendi.

Tamiri seçenlerin sayısı da arttı

İHA'nın haberine göre, fiyat ve maliyetlerin yükselmesiyle sadece ikinci ele yönelimin olmadığını ve tamire de yönelimin olduğunu belirten Bilgisayar Mühendisi Siraç Aykanat, özellikle pandemi döneminde bu artışın başladığını söyledi.

Laptop bilgisayarların 2 yılda bir bakımının yapılmasıyla ömrünün ortalama 15 yıl olabileceğine değinen Aykanat, “Masaüstü bir bilgisayarların ortalama 15-20 yıla kadar ömrü olur. Masaüstü bilgisayarlarda kolay kolay sorunlar çıkmıyor. Ama laptoplar ortalama 10-15 yıl arası kullanılabilir.

Kullanıcı hatası olmadan bilgisayar kullanılırsa bu yıl aralığında ömrü olur. Laptopların 2 veya 3 yılda bir de bakımı yapılırsa rahat bir şekilde dediğimiz yıl kadar ömrü gider.” dedi.

Bilgisayar fiyatlarının 180 bin TL'ye kadar çıkabildiğini ifade eden Aykanat, “Bilgisayar fiyatları dolar endeksli olduğu için net bir fiyat veremiyoruz. Ama şu anda en düşük bilgisayar fiyatı 6 binden başlıyor, ucunu alamadan 100 ile 180 bine kadar çıkıyor.

"İş gören bir bilgisayar 20 bin TL'den başlıyor"

İnsanlar ister istemez kendi bütçesine göre cihaz seçiminde bulunuyor. Kısaca şöyle söyleyeyim, iş görebilen bir bilgisayar minimum 20 bin TL olmuş. İkinci el bilgisayarlar ise sıfıra göre çok daha uygun.

Yarı fiyatlara kadar düşebiliyor. 2. el piyasası çok hareketli olduğu için kimi zaman cihaz bulamaz hale geliyoruz.” diye konuştu.

