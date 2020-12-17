İlk defa Güneş sistemi dışından gelen bir radyo dalgası tespit edildi

İlk defa Güneş sistemi dışından gelen bir radyo dalgası tespit edildi

Bilim insanları, Hollanda’daki radyo teleskobu Low Frequency Array’i kullanarak, Tau Boötis sisteminden yayılan radyo dalgası patlamalarını tespit etti.

Yıllardır uzayın sırlarını ortaya çıkarmak isteyen bilim insanları, teleskoplar yardımıyla çeşitli radyo dalgalarını inceliyor. Ancak yeni tespit edilen radyo dalgası, bir ilk olma özelliği taşıyor.

Bilim insanları, Hollanda’daki radyo teleskobu Low Frequency Array’i kullanarak Tau Boötis sisteminden yayılan radyo dalgalarını tespit etmeyi başardı.

Bu sinyal, Güneş sistemi dışında bir ötegezegende tespit edilen ilk radyo dalgası sinyali olarak kayıtlara geçti

Araştırmayı yöneten Cornell Üniversitesi’nden Jake D. Turner, tespit edilen radyo sinyalinin gezegenin kendisinden kaynaklandığını ve gezegenin manyetik alanını göz önünde bulunduran önceki tahminlerle uyumlu olduğunu ifade etti.

Araştırmacı yazar Ray Jayawardhana ise, "Yeni tespit, ileri gözlemlerle doğrulanırsa, bu radyo dalgası ötegezegenler konusunda yeni bir pencere açıp, bize onlarca ışık yılı uzaktaki yabancı dünyaları incelememiz için yeni bir yol sağlayabilir." dedi.

Turner’a göre, bir ötegezegenin manyetik alanını gözleyebilmek, gökbilimcilerin gezegenin iç ve atmosferik özellikleriyle yıldız ve gezegen etkileşimlerinin fiziğini çözmesini sağlayabilir.

Turner ve ekibi, Tau Boötis’ten gelen sinyali takip etmek ve kesin kaynağını tespit etmek için çok sayıda radyo teleskobu yardımıyla çalışmalarına devam ediyor.