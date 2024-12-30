İlk HMD akıllı telefon Android 15 güncellemesini almaya başladı

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HMD Global, Android 15 güncellemesini ilk olarak Pulse Pro modeline sunmaya başladı. 3.12 GB boyutundaki güncelleme, Aralık 2024 güvenlik düzeltme ekini de içeriyor.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Android 15 güncellemesi, Pulse Pro kullanıcılarına birçok yeni özellik ve iyileştirme sunuyor:

Performans artışı: Uygulamalar daha hızlı açılacak ve daha akıcı bir deneyim sunacak.

Gizlilik ve güvenlik yükseltmeleri: Kullanıcı verileri daha iyi korunacak.

Uyarlanabilir pil iyileştirmeleri: Pil ömrü uzayacak.

Gelişmiş bildirim kontrolü: Bildirimler daha etkili bir şekilde yönetilebilecek.

DİĞER HMD CİHAZLARINA DA GELECEK

HMD Global, Android 15 güncellemesini diğer cihazlarına da sunacak. Nokia G42 5G, Nokia G60 5G, Nokia XR21 5G, Nokia X30 5G, HMD Pulse serisi, HMD Crest serisi, HMD Fusion, HMD Skyline, HMD XR21 5G ve HMD T21 modellerinin 2025 yılında güncellemeyi alması bekleniyor.

HMD Global, Android 15 güncelleme yol haritası hakkında net bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, cihazların güncellemeyi ne zaman alacağı henüz belli değil.

Android 15 güncellemesi kademeli olarak dağıtılıyor. HMD Pulse Pro kullanıcılarının güncellemeyi alması birkaç hafta sürebilir.