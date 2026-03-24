Merakla beklenen iOS 27'nin tanıtım tarihi belli oldu

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen WWDC 2026 geliştirici konferansının 8 Haziran Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Şirket, bu yılki etkinlikte tüm platformları için yapay zeka alanındaki en yeni gelişmelerini ve heyecan verici yazılım güncellemelerini ön plana çıkaracak.

İOS 27 İLE DAHA AKILLI SİRİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni tanıtılacak iOS 27 işletim sistemiyle birlikte Siri'nin Apple Intelligence destekli çok daha akıllı bir versiyonunun kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu gelişmiş asistanın kişisel bağlamı desteklemesi, ekrandaki içeriklerle ilgili soruları yanıtlaması ve uygulamalar arası işlemleri sorunsuz gerçekleştirmesi öngörülüyor.

CHATGPT VE GEMİNİ'YE GÜÇLÜ RAKİP GELİYOR

Apple'ın yapay zeka yarışında öne çıkmak adına ChatGPT, Gemini ve Claude gibi popüler sistemlerle rekabet edecek yeni bir sohbet botu üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

WWDC 2026 kapsamında bu devrim niteliğindeki yeni Siri sürümünün ilk resmi önizlemesinin teknoloji dünyasıyla paylaşılmasına kesin gözüyle bakılıyor.