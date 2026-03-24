iPhone Air, satışlarda Plus modelini ikiye katladı

Apple'ın bu yıl dördüncü iPhone modeli olarak piyasaya sürdüğü Air, selefi konumundaki Plus form faktörüne göre pazarda çok daha büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kitle kaynaklı Speedtest verilerine göre iPhone Air, yüzde 6,8'lik kullanım payına ulaşarak yüzde 3'ün altında kalan iPhone 16 Plus'ı açık ara geride bıraktı.

PRO MODELİNİN SATIŞLARINI ETKİLEDİ

Temel iPhone 17 ve Pro Max modellerinin pazar payları önceki nesille benzer seviyelerde kalırken, Air modelinin yükselişi doğrudan 17 Pro'nun satışlarından çaldı.

Geçtiğimiz yıl yüzde 34,9 olan Pro modeli kullanım oranı, bu yıl Air'in de etkisiyle yüzde 30,6 seviyelerine kadar geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bölgelerde de yoğun talep gören akıllı telefon, Güney Kore pazarında yüzde 11,2 gibi oldukça yüksek bir pay elde etmeyi başardı.

Ayrıca cihaz, rekabet ettiği Samsung Galaxy S25 Edge modelini de anavatanı ABD'de satış rakamlarında üçe katlayarak büyük bir üstünlük sağladı.

Ookla verileri pazar payının yanı sıra cihazda kullanılan Apple üretimi yeni C1X modeminin başarılı performansını da doğruladı.

Orijinal C1 donanımına göre önemli ölçüde iyileştirilen bu yeni modem, 5G indirme hızlarında iPhone 17 Pro modellerindeki Qualcomm yongalarına oldukça yaklaşıyor.