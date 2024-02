AA

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay misyonunu tamamlayarak dünyaya geri döndü.

Şu anda ABD'de karantinada bulunan Gezeravcı'nın Türkiye'ye de dönmesi merakla bekleniyor.

Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk astronot olmasının dışında uzayda bulunduğu süre içinde deneyler yaparak da bilimsel çalışmalar yürüttü.

Toplam 13 deneye imza atan Gezeravcı'nın çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı Türkiye'ye geldiğinde kendi üzerinde yapılacak araştırmalarla tamamlanacak ve bir kısmı da daha sonra uzay istasyonundan gelen astronotların beraberinde getirilerek Türkiye'ye gönderilecek.

Gezeravcı'nın heybesinde neler var?

Bilim insanları "Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun dönüşünde heybesinde neler var?" sorusunu değerlendirdi.

"Uluslararası Uzay İstasyonu, insanlığın uzaya yolladığı bir sığınak"

Bu konuda ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Bilge Demirköz ve araştırmacı Egecan Karadöller, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın dönüşü vesilesiyle yolculuğun Türkiye'nin uzay çalışmalarına katkısını şöyle anlattı:

Uzay; içinde olduğumuz o büyük boşluk. Karanlık "kadifede birkaç yaldız zerresi" dışında, ışıksız, soğuk ve cansız. Hayatın yeşerememesi için radyasyon, yüksek vakum ve düşük sıcaklık gibi birçok elverişsiz koşulu barındıran o ortam. Neredeyse her gece üzerimizden, yüksekten uçan göçmen kuşların hızına benzer görüntüde geçen Uluslararası Uzay İstasyonu ise insanlığın uzaya yolladığı bir sığınak. 270'ten fazla uzay elçisinin ziyaret ettiği bu yaşam kovuğu, 25 yıldan beri hayatı uzayda yeşertiyor ve Dünya'mızın sandığımızdan daha özel olduğunu ortaya koymamıza yardımcı oluyor.

Yapılan deneylerin Türkiye'deki uzay çalışmalarına katkısı değerlendirildi

Gıda takviyeleri NASA'nın çalışmasının ürünü

"İnsanlı uzay programı için kritik bir bilgi birikimi sağlandı"

Bilim insanları, Alper Gezeravcı'nın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk uzay yolcusu olduğunu belirterek, bu uçuş ve devamı niteliğindeki görevlerin, ilerideki insanlı uzay programı için kritik bir bilgi birikimi aktarımı sağlayacağını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Deneyler heyecan verici"

"Yerli uzay altyapımız çok daha hızlı oluşturacak"

Uzay elçilerimiz Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in aldığı her eğitim, tecrübe ettikleri her test ve her uçuş Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay yolculuğunda kritik. Onların tecrübelerinden yararlanacak bilim insanlarımız ve mühendislerimiz yerli uzay altyapımızı çok daha hızlı oluşturacaklar. Peki nedir bu edinmemiz gereken tecrübeler?