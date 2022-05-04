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    İngiltere, Elon Musk'tan Twitter konusunda ifade vermesini istedi

    Parlamentonun dijital komitesi, Twitter ile ilgili planları hakkında daha fazla ayrıntı vermesi için Musk'ı davet etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 16:44
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    İngiltere, Elon Musk'tan Twitter konusunda ifade vermesini istedi

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, İngiltere'yi harekete geçirdi.

    İngiltere Parlamentosu, Musk'ın Twitter konusunda ifade vermesi gerektiğini düşünüyor.

    Değişiklikleri anlatması isteniyor

    Amerikalı milyardere yapılan çağrıda, Twitter'ı satın alma planını ve sosyal medya platformu için önerdiği değişiklikleri anlatması istendi.

    Parlamentonun dijital komitesi, çarşamba günü Tesla ve SpaceX'in sahibinden, Twitter'a ilişkin teklifleri hakkında "daha derinlemesine" kanıt sunmasını talep etti.

    Musk: Henüz çok erken

    Musk ise bu konuda bir cevap vermek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

    Associated Press'in haberine göre, e-posta yoluyla açıklama yapan Musk, "Parlamentoya davetlerinden dolayı teşekkür ederim, ancak anlaşmayı onaylamak için henüz hissedar oylaması yapılmadığı için daveti kabul etmek şu aşamada erken olur." dedi.

    Herkese mavi tik planı

    Komite, Musk'ın planlarıyla, özellikle de tüm kullanıcılar için profil doğrulamayı kullanıma sunma niyetiyle yakından ilgileniyor.

    50 yaşındaki Musk, Twitter'ın "tüm insanların kimliğini doğrulamayı" ve böylece platformu bot hesaplardan kurtarmayı istediğine dair düşüncesini dile getirmişti.

    İngiltere, Elon Musk tan Twitter konusunda ifade vermesini istedi #1

    "Musk'tan daha fazla bilgi edinmek istiyoruz"

    Komite Başkanı Julian Knight, "Sosyal medya şirketlerinin dünya çapında daha sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Musk'ın ifade özgürlüğü konusundaki net kararlılığını Twitter kullanıcılarını çevrimiçi zararlardan korumak için yeni yükümlülüklerle nasıl dengeleyeceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

    Komite, ilk kez bir teknoloji patronunu ifade vermeye çağırmıyor. 2018 yılında Mark Zuckerberg, Facebook'taki "sahte haberlerle" ilgili soruşturmanın bir parçası olarak soruları yanıtlama davetini geri çevirmişti.


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