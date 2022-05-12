İngiltere, uzaya güneş enerjisi santrali kuracak

2050 yılına kadar karbon nötr olma yolunda ilerleyen İngiltere, uzaydan güneş enerjisi elde edebilmek için çalışmalar yürütüyor.

İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını hızlandırarak, 10 yıl içinde benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayacağını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

2050 yılına kadar sıfır karbon salımına ulaşmak isteyen İngiltere, enerji için gözünü uzaya dikti.

Ülkede uzay merkezli güneş enerjisi (SBSP) sistemleri için çalışmalar resmen başladı. Bu sistem sayesinde uzaya fırlatılan uydulardan güneş enerjisi elde edilebilecek.

Şirketler toplandı

Son olarak ülkede aralarında Airbus, Cambridge Üniversitesi ve uydu üreticisi SSTL'in de bulunduğu 50'den fazla kurum ve şirket bir araya geldi.

Birleşik Krallık Uzay Enerjisi Girişimi altında toplanan bu şirketler ve kurumlar, Atmosfer dışına bir güneş enerjisi santrali kurmak istiyor. Girişimin amacı, uzayda kurulacak bir santralle İngiltere'nin sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak.

2035'te hizmete açılacak

Bu kapsamda, ilk santralin en erken 2035 yılında açılması planlanıyor. Ancak buradaki temel sorun, bu kadar büyük bir yapının uzaya nasıl taşınacağı.

Oluşturulan 12 yıllık plana göre, robotlarla yapılacak montaj için uzaya 300'den fazla seferle malzeme gönderilmesi gerekiyor.

Dünyadaki gibi çalışacak

Uzaydaki güneş santrali tıpkı dünyadaki gibi çalışacak. Güneş ışınları toplanarak elektrik enerjisine dönüşecek. Daha sonra mikrodalga ışını haline getirilecek olan bu enerji, radyo frekanslarıyla dünyadaki merkezlere iletilecek.

Bilim insanlarına göre uzaydaki güneş enerjisi santrali, dünyadaki türevlerine göre 13 kat daha fazla enerji üretme potansiyeline sahip.

Uzmanlara göre böyle bir sistemin inşa edilmesi oldukça zor, ancak imkansız değil. İngiliz Uzay Ajansı Müdürü Dr Graham Turnock, uzaydan enerji yönteminin yıllardır gündemde olduğunu, ancak henüz gerçekleşmediğini söylüyor.

Turnock'a göre bu sistem, yaz kış demeden dünyanın herhangi bir yerine kesintisiz enerji sağlayabilir.