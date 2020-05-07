İngiltere'de 77 adet 5G istasyonu yakıldı

Koronavirüsün 5G nedeniyle ortaya çıktığını düşünenler, İngiltere'deki 5G baz istasyonlarını yakmayı sürdürüyor. Şu ana kadar toplamda 77 istasyon kullanılamaz hale geldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 250 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G'yi sorumlu tutuyor.

Aslında salgının ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkması bu tartışmayı alevlendirdi. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

İNGİLTERE'DE 77 5G İSTASYONU YAKILDI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre İngilizlerin 5G'ye olan öfkesi sonlanmış değil. İngiltere’deki dört mobil operatörün oluşturduğu konsorsiyum olan Mobile UK, ülkede saldırıya uğrayan 5G istasyonu sayısının 77’ye yükseldiği açıkladı.





MOBİL OPERATÖR ÇALIŞANLARI DA NASİBİNİ ALIYOR

Öfkeli vatandaşlar, yalnızca 5G kulelerini yakmakla kalmıyor, aynı zamanda operatör çalışanlarına da saldırıyor.

İngiltere’de faaliyet gösteren mobil operatörlerden BT’nin CEO’su Philip Jansen, 21 Nisan itibarıyla 40 çalışanının saldırıya uğradığını açıkladı. Jansen, ayrıca bir BT mühendisinin de bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Son olarak, sosyal medya üzerinden yayılan koronavirüs ile 5G ilişkisinin herhangi bir bilimsel kanıtı olmadığını da hatırlatalım.