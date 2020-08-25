İnsandan 10 dakika daha hızlı koronavirüs testi yapan robot

Tayvan'da geliştirilen robot kol, koronavirüs testini insan görevlilerden 10 dakika daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

Koronavirüs sürecinde olabildiğince, insanlarla temas etmemek oldukça önemli. Ancak hasta kişilerden test için örnek almak zorunda kalan bazı sağlık çalışanları, zaman zaman risk altında kalabiliyor.

Tayvan’da geliştirilen bir robot kol, koronavirüs testinin insan görevlilerden 10 dakika daha hızlı gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Ayrıca robot sayesinde sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki temas en aza iniyor.

TESTLERİ GEÇTİ

Geliştirici şirket, söz konusu robotu ilk etapta şirket çalışanları üzerinde denedi ve yapılan testler başarılı oldu.

Yüz tanıma ve 3 boyutlu sensöre ev sahipliği yapan robot kol, burun deliğinden kulak kanalına olan mesafeyi ölçebiliyor.

10 SANİYEDE ÖRNEK ALIYOR

Pamuklu çubuk ile hastanın burnundan numune alan robot kolun bu işlemi 10 saniyede gerçekleştirdiği belirtiliyor. Alınan numune daha sonra bir şişeye konularak test işlemi için gönderiliyor.