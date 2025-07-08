İnsanlar 15 yıl içinde Mars'ı kolonileştirebilir mi: İşte bilimin cevabı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), insanlığın bir sonraki dev sıçraması olabilecek bir hedef belirleyerek, 2040 yılına kadar Mars'ta insan kolonileri kurma vizyonunu açıkladı.

Ajansın yeni raporunda detaylandırılan plana göre, Kızıl Gezegen'de kendi kendine yetebilen yaşam alanları, yapay zeka destekli tarım sistemleri ve otonom altyapılar kurulması hedefleniyor.

"UZAY VAHALARI": KENDİ KENDİNE YETEN YAŞAM ALANLARI

ESA, radyasyonu engelleyen özel malzemelerden yapılmış, kendi enerjisini üreten ve atıkları geri dönüştüren fütüristik yaşam alanları planlıyor.

Bu "uzay vahaları", robotik asistanlar ve akıllı sensörlerin yanı sıra, kontrollü seralarda patates gibi ürünler yetiştirecek yapay zeka destekli tarım sistemlerine sahip olacak.

UZAYDA ÜRETİM VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Planda ayrıca, yörüngede veya Ay yüzeyinde uydular ve teleskoplar gibi büyük yapıların üretilmesi de yer alıyor; bu da fırlatma aracı boyut sınırlamalarını ortadan kaldıracak.

ESA aynı zamanda, uzay çöplerini hammadde olarak kullanarak atığı en aza indiren ve sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi modeli benimsemeyi hedefliyor.