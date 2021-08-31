İnsanların Mars'a gitmesi için en uygun zaman: Solar maksimum

İnsanların Mars'a gitmesi için en uygun zaman: Solar maksimum

Gök bilimciler, insanların Mars’a seyahat edebileceği en uygun zamanın Güneş’in "solar maksimum" evreleri olduğunu keşfetti.

Mevcut teknolojiyle Mars'a insansız uzay yolculuğu en az 7 ay sürüyor. İnsanlı yolculukta bu süre en az 9 aya çıkıyor.

Bilim insanları, bu uzun yolculukta astronotların beyin hasarı, mide-bağırsak sorunları ve kanser riskine dair endişelerini dile getiriyor.

Öte yandan, yeni bir araştırmaya göre Mars seyahatinde en uygun zamanı seçmek, bu risklerin azaltılmasını sağlayabilir.

EN UYGUN DÖNEM SOLAR MAKSİMUM

Güneş'in, solar hareketliliğin artıp azaldığı 11 yıllık döngülerden geçtiği biliniyor. En az Güneş aktivitesinin olduğu döneme solar minimum, en fazla Güneş aktivitesinin gözlemlendiği evreye de solar maksimum deniyor.

Gökbilimciler, insanların Mars’a seyahat edebileceği en uygun zamanın Güneş’in "solar maksimum" evreleri olduğunu tespit etti.

İnsanlı yolculuklara tehlike arz eden iki ana parçacık radyasyonu türü bulunuyor: Güneş’ten gelen enerjili parçacıklar ve Güneş Sistemi’nin dışından gelen galaktik kozmik ışınlar.

Astronotların bu ışınlardan en az etkileneceği şekilde Mars'a seyahat etmesi için en uygun zamanı belirlemek isteyen araştırmacılar, bilgisayar ortamında bir dizi simülasyon gerçekleştirdi.

Bulgular, Güneş’in aktivite seviyesinin en yüksek olduğu "solar maksimum" evrelerinde bu parçacıklardan kaçınmanın daha olası olduğunu ortaya koydu.

Gök bilimcilere göre, Güneş’in maksimum evresi sırasında uzak galaksilerden gelen en tehlikeli ve enerjik parçacıklar, artan Güneş aktivitesi tarafından saptırılıyor. Bu da astronotların bu parçacıklardan korunmasını sağlayabilir.