İnsanlı uçuşta rotadan saptığı için Virgin Galactic'e soruşturma açıldı

Virgin Galactic, milyarder Richard Branson'ı uzaya götüren 11 Temmuz'daki uçuşta rotadan saptığı için soruşturmayla karşı karşıya.

İngiltere’de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan ve uzaya ticari seferler düzenlemeyi amaçlayan Virgin Galactic, uzaya turist götürmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda geliştirilen VSS Unity isimli uzay aracı, geçtiğimiz aylarda birçok test aşamasından geçerek hazır hale geldi.

Ardından 11 Temmuz'da gerçekleştirilen insanlı uçuşta, söz konusu uzay aracı kısa süre de olsa Richard Branson'ı uzaya çıkarıp geri getirmişti.

KURAL İHLALİ YAPTI

Virgin Galactic, milyarder Richard Branson'ı uzaya götüren 11 Temmuz'daki uçuşta rotadan saptığı ve iddiaya göre kırmızı uyarı ışığını görmezden geldiği için soruşturma altında.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Unity 22 uçuşu sırasında uzay aracının "Spaceport America'ya dönerken Hava Trafik Kontrol'den aldığı iznin dışına çıktığını" belirtti.

BEZOS'U GEÇMEK İÇİN KENDİNİ TEHLİKEYE ATTI

Uzmanlar, uyarı ışığını gören uçağın motorları durdurarak görevi iptal etmesi gerektiğini söylüyor, ancak uyarılara rağmen görev devam etti.

Jeff Bezos da aynı ay içinde uzaya çıkma planları yapıyordu. Richard Branson ise, Bezos'tan önce uzaya çıkmak için uyarı ışıklarına rağmen görevi iptal etmedi.

Uzay uçuş görevleri, havada ticari uçaklarla çarpışmayı önlemek için önceden belirlenen hava sahası içinde kalmak zorunda. FAA sözcüsü, söz konusu saha ihlali hakkında soruşturmanın devam ettiğini söylüyor.

Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, "Uçuşun son yörüngesi ilk planlarımızdan saptı, ama korunan hava sahasının yan sınırlarının dışına çıkmadı." ifadeleri kullanıldı.



