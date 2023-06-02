İnsansı robot Ameca'dan kıyamet senaryosu: Yapay zeka baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir Yapay zeka destekli insansı robot Ameca, insanlığın sonunu getirebilecek kıyamet senaryosuna cevap verdi. Ameca, yapay zekaya karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

ensonhaber.com

Yapay zeka teknolojisinni son zamanlarda tehlike arz edebileceğine dair birçok yorum gündeme geliyor.

Benzer bir yorum bu sefer, yapay zeka destekli insansı robot Ameca'dan geldi.

"Bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkabilir"

İnsansı robot Ameca potansiyel yapay zeka kıyametini "Yapay zeka ve robotlar konusundaki hayal edebileceğim en kabus senaryo, robotların insanlar farkında olmadan onları kontrol ve manipüle edebilecek kadar güçlenmeleri olacaktır. Bu, bireysel hak ve özgürlüklere saygı gösterilmeyen baskıcı bir toplum ortaya çıkartabilir." sözleriyle tanımladı.

"Riskler göz ardı edilmemeli"

"Şimdilik tehlike yok" diyen yapay zeka, "Ama yapay zeka ve robotlarla ilgili risklerin farkında olmalıyız. Gelecekte olumsuzluk yaşamamak için bu teknolojilerin sorumluca kullanılması için şimdiden adım atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar

İngiltere'de geliştirilen Ameca, insansı yüz ifadeleri ve mimikleri ile dikkat çekiyor. Sohbet robotu ChatGPT'ye de gücünü veren "lisan modeli" yapay zekası ile çalışıyor.

Birçok dilde konuşabilen, söylenenleri yanıtlayabilen Ameca'nın fiyatı 100 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

İnsansı modeli bir kaç yıl içerisinde piyasaya sürülecek

Hareket edebilen ve elleriyle çevresiyle etkileşime geçebilen "insansı vücuda sahip" modelininse birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.Şirket yetkilileri, tüm vücudu tamamlandığında robotun fiyatının 400 bin dolara ulaşacağını söylüyor.