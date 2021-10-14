Instagram canlı yayınlarına 2 yeni özellik geliyor

Instagram, canlı yayın özelliğine iki yeni özellik getiriyor. Özelliklerden biri, bugünden itibaren kullanıma sunuluyor.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram'ın canlı yayın özelliği oldukça ilgi çekiyor.

Yakın zamanda canlı yayınlardan para kazanma özelliğini aktif eden şirket, şimdi de iki farklı özellikle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Instagram canlı yayınları için planlama ve hatırlatıcı özelliği bugünden itibaren kullanılabilecek. Bu özellikle birlikte, hesap sahipleri 90 günlük bir süre içerisinde herhangi bir saat ve dakikaya canlı yayın planlayabilecek.

Profile giren kullanıcılar, bu tarihi görebilecek ve dilerse hatırlatıcı kurabilecek. Ayrıca canlı yayın tarihini Hikayeler’de paylaşmak da mümkün olacak.

Böylelikle kullanıcılar, takip ettiği hesapların canlı yayınlarından önceden haberdar olacak ve bildirimleri açarak yayınları kaçırmayacak.

PROVA ÖZELLİĞİ DE YOLDA

Instagram'ın üzerinde çalıştığı diğer bir özelliği ise geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, kendi kendilerine ya da bir grup kullanıcı ile canlı yayın alıştırması yapabilecek.

Böylece ilk defa kalabalık kitlelere hitap edecek kullanıcılar, canlı yayın öncesi prova imkanına sahip olacak..

Instagram, şu anda küçük bir kullanıcı grubuyla test ettiği yeni canlı yayın provası özelliği hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle yeni özelliğin kullanıma sunulacağı tarih belirsizliğini koruyor.



