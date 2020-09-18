Instagram, IGTV'ye canlı alt yazı özelliği getiriyor

Instagram, IGTV'ye canlı alt yazı özelliği getirerek, Reels'in yayınlanmasından sonra popülerliğini yitiren IGTV'yi yeniden canlandıracak.

Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısını iyiden iyiye hisseden Çinli video platformu TikTok, diğer sosyal medya platformlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

Instagram, geçtiğimiz günlerde TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu.

Instagram Reels hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

IGTV İKİNCİ PLANDA KALDI

Reels kullanıma sunulunca, bir başka Instagram özelliği olan IGTV'nin popülerliği azaldı. Sosyal medya devi, IGTV videolarına alt yazı özelliği getirerek yeniden ilgi çekmek istiyor.

16 DİLE OTOMATİK ÇEVRİLECEK

IGTV'ye gelecek yeni özellik sayesinde, eklenen videolar yapay zeka ile 16 dile otomatik çevrilerek alt yazı oluşturulacak. Böylelikle herhangi bir ülkeden eklenen video, tüm dünyaya ulaşabilecek.

IGTV alt yazı özellliğinin şu anda yalnızca belirli kullanıcılar tarafından test edildiği ve önümüzdeki günlerde kullanıma açılacağı söyleniyor.