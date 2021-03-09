Instagram Reels, Facebook uygulamasına gelecek

Instagram, Reels özelliğinin Facebook’a entegre edilmesi için Hindistan’da denemelere başladığını açıkladı.

Instagram, geçtiğimiz aylarda TikTok'un en iyi özelliği olan video düzenleme aracını "Reels" adıyla kullanıma sunmuştu. Ancak beklenen ilgiyi görmeyen Reels, henüz şirket yöneticilerini memnun edecek seviyeye gelemedi.

Instagram CEO'su Adam Mosseri, Reels formatının bekleneni veremediğini ve TikTok'un daha önde olduğunu açıklamıştı.

FACEBOOK UYGULAMASINA ENTEGRE EDİLECEK

Instagram, Reels özelliğinin Facebook’ta da kullanılmasını sağlayacak bir testin başlatıldığını duyurdu. Şirket, bu özelliğin Hindistan’daki az sayıda kullanıcı için Facebook uygulamasında test edildiğini açıkladı.

Kullanıcıların ses ve efekt kullanarak 15 saniyelik videolar çekebildiği ve bu videoları düzenleyebildiği Reels özelliği, Facebook’ta kullanıma başladığında ‘Facebook Reels’ adını alacak.





Hindistan'ın Facebook'un en büyük pazarı olması ve şirketin burayı oldukça önemsemesi nedeniyle, testler genellikle ilk olarak burada yapılıyor.

Kullanıcıların Reels konusundaki beklentisini karşılamaya devam edeceklerini belirten CEO Mosseri, platformu daha farklı hale getirebilmek için çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Açıklamalara göre, TikTok’un sahip olduğu video formatlarının çoğuna sahip olmayan Instagram, kullanıcılara yeni araçlar ve efektler sunmak için çalışacak.