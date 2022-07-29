Instagram, şikayetlerden sonra TikTok benzeri değişikliklerden vazgeçti

Popüler sosyal medya uygulaması, TikTok'u anımsatan değişiklikler konusunda geçici olarak geri adım attı. Instagram CEO'su, "Başarısız olmuyorsak, cesur düşünmüyoruz demektir" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada YouTube ve Instagram, kısa videolarda TikTok ile rekabet etmenin yollarını arıyor.

YouTube shorts uygulamasını devreye alırken, Instagram 15 dakikadan kısa videoların da Reels olarak paylaşılabileceğini duyurdu.

TikTok'a benzeyen değişiklikler askıda

Ancak Instagram, daha çok rakip TikTok'a benzeyen bazı değişiklikleri geçici olarak duraklatma kararı aldı. Açıklamayı, platformun CEO'su Adam Mosseri yaptı.

Planlanan değişiklikler, Kylie Jenner ve Kim Kardashian gibi çok takipçili içerik oluşturucular da dahil olmak üzere, uygulama kullanıcılarından yaygın tepkiler alıyordu.

Hayal kırıklığına neden oldu

Kullanım verilerine işaret eden Mosseri, Instagram'ın bazı kullanıcılara sunulan tam ekran görünümüne geçişi gibi, yeniden tasarım konusunda "insanların hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Buna göre Instagram, söz konusu işlev iyileştirilinceye kadar kullanıcılara akışlarında geçici olarak daha az önerilen içerik gösterecek.

Instagram CEO'su: Risk aldığımız için memnunum

Şikayetlere rağmen Mosseri, uygulamanın markalardan ziyade kullanıcıların aile üyelerinden ve arkadaşlarından gelen içeriklere öncelik verdiğini belirtti.

Instagram CEO'su, uygulamanın tasarlanma şeklinin, daha fazla video izleme eğilimi üzerinde "çok az" etkisi olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Risk aldığımız için memnunum. Arada bir başarısız olmuyorsak, yeterince büyük veya yeterince cesur düşünmüyoruz demektir."