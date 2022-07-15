Instagram, yeni canlı yayın özellikleri üzerinde çalışıyor

Yeni yapılan bir geliştirmeyle Instagram, üçüncü partilerden ve masaüstünden canlı yayın yapmayı mümkün hale getirecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, son zamanlarda platforma yeni özellikler eklemek için oldukça sıkı çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde iOS uygulamasına hesap silme seçeneği ekleyen şirket, şimdi de yeni canlı yayın ve NFT özellikleri üzerinde çalışıyor.

Masaüstünden canlı yayın imkanı

Yeni yapılan bir geliştirmeyle Instagram, üçüncü partilerden ve masaüstünden canlı yayın yapmayı mümkün hale getirecek.

Abonelik sistemi

Facebook’un çatı şirketi Meta’ya ait sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerin platform üzerinden para kazanmasına yönelik uzun süredir beklenen “abonelik” özelliğini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

İlk olarak sınırlı sayıda kullanıcı ile denemeleri gerçekleştirilecek olan abonelik özelliğinin fiyatı 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişecek.