Instagram'a çift katlı hikayeler geliyor

Instagram, çift katlı hikayeler tasarımını Türkiye dahil bazı ülkelerde test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, özellikle platforma eklenen 'Hikayeler' özelliği ile oldukça beğenilmişti.

Şirket, daha sonra 'Hikayeler' kısmını sürekli güncelleyip yeni özellikler ekleyerek, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimini daha da artırmıştı.

ÇİFT KATLI HİKAYELER GELİYOR

Instagram, yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor. Henüz test aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellik sayesinde, ekranda görülen hikayeler iki katlı olacak.

Instagram'a gelecek iki katlı hikayeler tasarımı sayesinde kullanıcılar, tek seferde daha fazla hikaye görebilecek.

Şu anda test kullanıcılarından gelen geri bildirimler sonucunda Instagram, yeni tasarımı herkes için yayınlayıp yayınlamayacağına karar verecek. Instagram’ın henüz test aşamasında olan iki katlı hikayeler özelliği bazı kişiler tarafından beğenilirken, bazı kullanıcılar ise yeni tasarımı eleştirdi.