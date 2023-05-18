Instagram'a çok konuşulacak yeni özellik! GIF ile yorum yapma Instagram, GIF ile yorum yapabilme özelliğini kullanıcılara sundu.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, son zamanlarda yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya başladı.

Bu özellikler arasında en dikkat çekici olanı ise GIF ile yorum yapma. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan özellik, yavaş yavaş kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Instagram yorumlarda GIF devri

Instagram, kullanıcıların GIF'lerle hikayeler ve gönderiler hakkında yorum yapmasına olanak tanıyan yeni bir özelliğini kullanıma sundu. Bu sayede kullanıcılar, beğendikleri içeriklere GIF ile yorum yapabilecek.

Platformda paylaşışan GIF animasyonlarının kaynağı yine Giphy olacak. Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni özellik, yakında herkes için yayınlanacak.