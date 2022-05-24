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    Intel, 700 milyon dolara dev veri merkezi kuruyor

    Intel, 700 milyon dolarlık dev bir bütçe ile ABD'de yeni bir veri merkezi kuracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 12:38
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    Intel, 700 milyon dolara dev veri merkezi kuruyor

    ABD merkezli çip üreticisi Intel, daha sürdürülebilir veri merkezi teknolojisi üretmeyi amaçlayan yeni yatırımını duyurdu.

    Yonga üreticisi; ısıyı yeniden yakalama ve yeniden kullanma, daldırmalı soğutma ve su kullanım etkinliği gibi alanlarda görev yapacak 200 bin metrekarelik araştırma ve geliştirme tesisi için 700 milyon dolar harcayacak.

    Veri laboratuvarı, ayrıca Xeon ve Optane markaları altındaki Intel veri merkezi ürünlerini ve ayrıca Intel Agilex FPGA'ları ve Xe mimarisi ürünlerini test edecek.

    Müşteriler ziyaret edebilecek

    Müşteriler ve iş ortakları, laboratuvarı ziyaret edebilecek ve kendi operasyonlarına uygun olup olmayacaklarını belirlemek için Intel ürünlerini veri merkezi ortamlarında çalışırken görebilecek.

    Gelecek yılın sonunda tamamlanacak

    Araştırma laboratuvarının inşaatı bu yıl içinde Hillsboro, Oregon'daki Jones Farm kampüsünde başlayacak ve 2023'ün sonlarında tamamlanacak.

    intel


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