Intel'e Avrupa'dan iyi haber: 1 milyar euroluk dev ceza iptal edildi

AA & Ensonhaber

Avrupa Adalet Divanı, teknoloji devi Intel'e 15 yıl önce rekabeti engelleme gerekçesiyle kesilen 1 milyar euroluk cezayı iptal ettiğini resmen açıkladı.

Bu karar, Intel'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde önemli bir zafer anlamına geliyor.

2009 yılında AB Komisyonu, Intel'i bilgisayar üreticilerine sağladığı indirimlerle rakiplerini piyasadan dışlamaya çalışmakla suçlamış ve 1,06 milyar euro para cezası vermişti. Intel, bu cezaya itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı.

AB Genel Mahkemesi, 2022 yılında komisyonun soruşturmasında usul ve hukuki hatalar bulunduğu gerekçesiyle cezayı iptal etmişti. AB Komisyonu ise bu kararı temyiz ederek davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

ADALET DİVANI KARARINI VERDİ

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Intel'e yönelik para cezası hakkındaki davayı karara bağladı.

Yüksek mahkeme, AB Komisyonu'nun Intel'e para cezasının iptali yönündeki alt mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti ve Intel'e 1,06 milyar euroluk para cezası uygulayan komisyon kararını iptal eden alt mahkeme kararını onadı.