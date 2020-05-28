İnternet bağımlısı olmamak için ortak bilgisayar çağrısı

EGEBAM Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, salgın sürecinde çocuğun veya ebeveynlerin ayrı bir bilgisayarının olmaması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı ve bu nedenile dünya genelindeki internet ve bilgisayar kullanım oranı da bir hayli arttı.

Ancak bu durum, özellikle çocuklarda bilgisayar bağımlılığı gibi bazı sorunların da ortaya çıkmasına neden olabilir.

ORTAK BİLGİSAYAR ÖNERİSİ

Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (EGEBAM) Müdürü Prof. Dr. Zeki Yüncü, koronavirüs salgını sürecinde internet kullanımının arttığını belirterek, bağımlılıktan korunmak için evlerdeki bilgisayarların ortak kullanılmasını önerdi.

Çocuklar ve gençler için teknolojinin hem "telafi edici" hem de "bağımlılık yapıcı" özelliğinin bulunduğuna işaret eden Yüncü, "İnternetin bu dönemde koruyucu işlevi de oldu. Çocuklar okul sisteminden kopmadılar. Büyükleri ya da arkadaşları ile görüşebildiler. Ama bu süreç, kötü niyetli kullanımı da artırdı." dedi.



"İNTERNET KULLANIMI ARTINCA BAĞIMLILIK DA ARTIYOR"

Engellenemeyen aşırı internet kullanma isteği, internet dışında geçirilen zamanın değersizleşmesi, internetten uzak kalındığında ortaya çıkan öfke, iş ve aile hayatının bozulmasını "bağımlılık" olarak nitelendiren Yüncü, internet kullanımı arttıkça bağımlılık gelişiminin yükseldiğini belirtti.

"TEKNOLOJİK ALETLER ORTAK KULLANILSIN"

Yüncü, evdeki bilgisayarın ortak kullanılabileceğini vurgulayarak, "Çocuğun salgın süresince bir bilgisayarı olmasın, ama anne babanın da bilgisayarı olmasın. Teknolojik aletler ortak kullanımda olsun. Paylaşım olması doğal sınırlama sağlayacak ve dayanışmayı da beraberinde getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Zeki Yüncü, ailece ortak etkinlik yapmak, ev işlerinde sorumluluğu paylaşmak, sağlıklı uyku düzeni gibi alışkanlıkların da bağımlılıktan koruduğunu sözlerine ekledi.