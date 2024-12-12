iOS 18.2 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen özellikler

Haber Merkezi

Apple, iOS 18.2 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarına yeni Apple Intelligence özellikleri, uygulama iyileştirmeleri ve daha fazlasını getiriyor.

APPLE INTELLIGENCE ÖZELLİKLERİ

Image Playground: Fotoğraf kitaplığınızdaki görselleri kullanarak yapay zeka destekli yeni görseller oluşturabilirsiniz.

Genmoji: Kendi özel emojilerinizi oluşturabilir ve tüm cihazlarınızda senkronize edebilirsiniz.

SIRI İÇİN CHATGPT ENTEGRASYONU

Siri, artık ChatGPT ile entegre çalışıyor. Siri'nin cevaplayamadığı sorular, ChatGPT'ye yönlendirilerek daha doğru ve detaylı cevaplar alınabiliyor.

KAMERA KONTROLÜ VE GÖRSEL ZEKA

iPhone 16 serisi cihazlarda Kamera Kontrolü özelliği ile nesneler hakkında bilgi alınabiliyor.

Google Arama veya ChatGPT entegrasyonu sayesinde, kameranızla gördüğünüz nesneler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

VARSAYILAN UYGULAMALARI SEÇME

iOS 18.2, tüm uyumlu iPhone modellerinde varsayılan uygulamaları seçme özelliği sunuyor.

Kullanıcılar, e-posta, mesajlaşma, tarayıcı gibi kategorilerde istedikleri uygulamayı varsayılan olarak ayarlayabiliyor.

Mail uygulaması, e-postaları önceliklendirme ve aynı gönderenden gelen mesajları gruplama gibi yeni özellikler de kazandı.

iOS 18.2 NASIL YÜKLENİR

iOS 18.2 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve ekrandaki talimatları izleyin.