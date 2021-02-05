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    iOS katı gizlilik kuralları Android işletim sistemine de gelecek

    Facebook'u oldukça zor durumda bırakan Apple'ın yeni etkinlik izleme kuralları, Android işletim sisteminde de uygulanacak. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 11:15
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    iOS katı gizlilik kuralları Android işletim sistemine de gelecek

    Apple, daha önce de duyurduğu yeni etkinlik izleme kurallarını hayata geçirmeye başladı.

    Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store’da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.

    Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar, yeni iOS kuralları gereği artık kullanıcılardan izin almak zorunda.

    FACEBOOK DURUMDAN RAHATSIZ

    iOS kullanıcılarına bildirim göndererek takip izni istemeye başlayan ve bu durumdan oldukça rahatsız olan FacebookApple tarafından iOS işletim sistemine getirilen gizlilik güncellemesi ile Facebook’un reklam hedeflemesinin birinci çeyreğin sonunda olumsuz etkilemesini beklediklerini açıklamıştı.

    facebook

    BENZER KURALLAR ANDROID'E DE GELİYOR

    Google da Android için benzer bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak gelen ilk bilgiler Android için gelecek özelliğin, iOS ekosistemindeki kadar katı olmayacağını işaret ediyor.

    Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Google’ın burada reklam tarafına zarar vermemek adına daha temel düzey bir altyapı kurduğu aktarılıyor. Kısacası Facebook gibi uygulamalar, iOS'a göre Android işletim sisteminde biraz daha rahat hareket edebilecek.

    Yeni gizlilik önlemlerinin de içinde yer aldığı iOS 14.5 sürümü, önümüzdeki aylarda desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunulacak. Android tarafında ise şimdilik bir gelişme yok.

    mark zuckerberg

    ZUCKERBERG: ETKİLENECEĞİZ

    Konuyla ilgili olarak konuşan Mark Zuckerberg, "Apple, güncellemeyi kullanıcılarının yararına yaptığını söyleyebilir, ancak bu hareketleri kesinlikle rekabetçi çıkarları ile örtüşüyor. Öngörülebilir gelecekte Facebook ve benzer diğer firmalar bu güncellemeden etkilenecek." ifadelerini kullanmıştı.

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