iPhone 12 mini satışları Apple'ı hayal kırıklığına uğrattı

iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip olmasına rağmen daha küçük ekranla gelen iPhone 12 mini, beklenen satış rakamlarına ulaşamadı.

Apple'ın ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 12 mini, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Apple, iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip iPhone 12 mini modeline oldukça güveniyordu. Ancak gelen bilgilere göre tüketiciler, telefona beklenen ilgiyi göstermedi.

TÜKETİCİLER, KÜÇÜK EKRAN TERCİH ETMİYOR

Counterpoint Research verilerine göre, 2020 yılında satılan telefonların yüzde 90'ı 6 inç ya da daha büyük bir ekrana sahip. iPhone 12 mini modelinin küçük ekrana sahip olması ve bu segmentte iPhone SE 2020 modelinin de yer alması, tüketicilerin mini modeline ilgi göstermemesine neden oluyor.

SATILAN 100 iPHONE'DAN YALNIZCA 5 TANESİ MINI MODELİ

Counterpoint Research verilerine göre, geçtiğimiz ocak ayının ilk iki haftasında iPhone 12 mini satışları, tüm iPhone 12 satışlarının yalnızca yüzde 5’ini oluşturdu.

Öte yandan Apple'ın, iPhone 13 ile birlikte tek bir ekran boyutu üzerinde çalıştığı bilgisi de var. Bu da Apple'ın küçük ekranlı iPhone macarasının pek de istediği gibi gitmediğini gösteriyor.

Bu nedenle 2021 yılında "iPhone 13 mini" modelinin tanıtılmayacağı tahmin ediliyor.