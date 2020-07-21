iPhone 12 serisindeki tüm modelleri gösteren video

iPhone 12 serisinde yer alması beklenen bütün modelleri gösteren yeni bir konsept videosu hazırlandı.

Yeni iPhone 12 serisi, koronavirüs nedeniyle bir ay gecikmeli olarak piyasaya çıkabilir.

Her ne kadar yeni İPhone'lar salgın nedeniyle geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden telefonların fiyatları ve özellikleri hakkında birçok iddia gündeme gelmeye devam ediyor.

Apple, iPhone 12 serisinde 4 farklı modelle karşımıza çıkacak. Bu modellerin en küçüğü ise 5.4 inçlik iPhone 12 olacak.

OLED ekranla karşımıza çıkması beklenen ve 4GB RAM kapasitesine sahip iPhone 12'nin fiyatının ise 649 dolar olacağı tahmin ediliyor.

ConceptsiPhone kanalı, önümüzdeki aylarda karşımıza çıkacak 4 farklı iPhone modelinin yer aldığı yeni bir konsept videosu yayınladı. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri videoyla başbaşa bırakalım.

Apple, iPhone 12 serisinde kare kamera tasarımına devam edecek gibi görünüyor. Ancak videoda görebileceğiniz gibi yeni modellerin boyutları da birbirinden farklı olacak.

iPhone 12 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.