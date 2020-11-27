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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar

    Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini ülkemizde ön siparişe açtı. Ön sipariş veren kullanıcılar, 4 Aralık'tan itibaren telefonlarına kavuşabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 10:19
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    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte fiyatlar

    Apple, geçtiğimiz ekim ayında merakla beklenen iPhone 12 serisini görücüye çıkarmıştı.

    iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, geçtiğimiz günlerde telefonların Türkiye fiyatını da açıklamıştı.

    Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin 27 Kasım'da ön siparişe açılacağından bahsetmiştik. Nihayet o gün geldi çattı ve Apple, telefonları ülkemizde ön siparişe açtı.

    iphone 12

    TESLİMAT 4 ARALIK'TA

    Şimdiden telefonları sipariş veren kullanıcılar, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 4 Aralık'tan itibaten teslim alabilecek.

    iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizdeki satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

    iPHONE 12 VE iPHONE 12 PRO TÜRKİYE FİYATLARI

    Şu anda ön sipariş vermek isteyen kullanıcılar için, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin fiyatları şu şekilde:

    • iPhone 12 64 GB: 10 bin 999 TL
    • iPhone 12 128 GB: 11 bin 499 TL
    • iPhone 12 256 GB: 12 bin 499 TL
    • iPhone 12 Pro 128 GB: 14 bin 999 TL
    • iPhone 12 Pro 256 GB: 15 bin 999 TL
    • iPhone 12 Pro 512 GB: 17 bin 999 TL

    iphone 12

    iphone 12

    Instagram: @eshteknoloji

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