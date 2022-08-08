iPhone 14 modellerinin fiyatları sızdırıldı

Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone 14 modellerinin fiyatlarına dair bilgiler ortaya çıktı.

Apple, merakla beklenen iPhone 14 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Yeni modeller hakkında en çok merak edilen konuların başında ise fiyatlandırma geliyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone modellerinde rakiplerinden daha yüksek bir fiyat politikası benimsiyor.

En son gelen bilgiler, Apple'ın iPhone 14 serisi akıllı telefonlarının fiyatlarını ortaya koyuyor.

iPhone 14 fiyatları

Apple’ın mevcut küresel ekonomik baskılardan etkilenmesi çok da şaşırtıcı değil. Son zamanlarda yaşanan pandemi ve onu takip eden artan enerji maliyetleri gibi faktörler, akıllı telefon fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Ancak Güney Koreli bir yayın olan Naver’dan gelen bilgilere göre Apple, iPhone 14’ün taban modelinin fiyatını sabitleyecek.

Buradan hareketli iPhone 14’ün, mevcut iPhone 13 ile aynı başlangıç fiyatıyla piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Bu sayede iPhone 14 fiyatının 799 dolardan başlaması bekleniyor.

Öte yandan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in de 2021 modellerinden kabaca 100 dolar daha pahalı olması bekleniyor. Yani iPhone 14 Pro 1099 dolar, iPhone 14 Pro Max ise 1199 dolar fiyatla piyasaya çıkabilir.