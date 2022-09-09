iPhone 14 satın alabilmeniz için çalışmanız gereken gün sayısı

iPhone 14 modelleri tanıtıldı. Peki yeni bir iPhone'a sahip olabilmeniz için kaç gün çalışmanız gerekiyor? Sorunun cevabı haberimizde.

iPhone 14 modelleri, Apple'ın birkaç gün önce düzenlediği etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

Picodi.com ekibi, iPhone 14 Pro (128 GB) fiyatlarını farklı ülkelerdeki ortalama kazançlarla karşılaştırarak, kaç gün çalışılması gerektiğini hesapladı.

Türkiye'de kaç gün çalışmanız gerekiyor

Türkiye’de temel iPhone 14 Pro modeli (128 GB) 39 bin 999 TL olarak fiyatlandırıldı. Son Numbeo verilerine göre, Türkiye’de ortalama kazanç miktarı Net 5 bin 726 TL.

Bu da, kazancın tamamının kullanıldığı göze alındığında, ortalama bir Türkün yeni iPhone 14 Pro’yu satın alabilmek için 146,5 gün çalışması gerektiği anlamına geliyor. Bir önceki seneye göre çalışılan gün sayısı 54,2 gün arttı.

Çalışmanız gereken gün sayısı artıyor

Türkiye’de son beş yılda tanıtılan iPhone'ların Pro modelini satın alabilmeniz için çalışmanız gereken gün sayısı ise şu şekildeydi:

2018 – 95,8

2019 – 89,1

2020 – 103,8

2021 – 92,5

2022 – 146,5

En az çalışması gereken İsviçreliler

Yeni iPhone 14 Pro için en az çalışması gerekenler, 4.6 gün ile İsviçre vatandaşları olurken, ortalama bir Amerikalı yeni telefonu 5.7 gün çalıştıktan sonra alabiliyor.

Araştırmada yer alan ülkeler arasında en kötü sonuç, 146,7 iş günü ile Türkiye’de görüldü. Devamında ise, sırasıyla 90,9 ve 74,2 gün ile Filipinler ve Brezilya geldi.

En pahalı satıldığı ülke Türkiye

ABD fiyatı 999 dolar olarak açıklanan iPhone 14 Pro, vergilerle birlikte ülkemizde 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu da Türkiye'yi iPhone'ların en pahalı satıldığı ülke yapıyor.

iPhone 14 Pro'nun en pahalı satıldığı ülke 2 bin 193 dolarla Türkiye olurken, ikinci sırada 1823 dolarla Brezilya, üçüncü sırada ise 1629 dolarla Hindistan bulunuyor.