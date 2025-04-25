iPhone 17, RAM kapasitesi ile Android telefonları yakalayacak

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Gelecek yıl tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi, RAM miktarı konusunda önemli bir artış görebilir.

Sektörün güvenilir analistlerinden Ming-Chi Kuo, Apple'ın her iPhone 17 modelini (mevcut Pro modellerindeki 8 GB yerine) 12 GB RAM ile donatmayı hedeflediğini öne sürüyor.

iPhone'lardaki RAM miktarı, Apple'ın genellikle rakiplerinden daha az RAM kullanması nedeniyle uzun süredir teknoloji çevrelerinde bir alay konusu olmuştu.

Apple ise cihazlarının daha verimli donanım ve yazılım sinerjisine sahip olduğunu, bu nedenle rakip ürünler kadar fazla belleğe ihtiyaç duymadığını savunuyordu.

APPLE'IN RAM STRATEJİSİ DEĞİŞİYOR MU

iPhone için ilk önemli RAM artışı, iPhone 15 Pro modelinin 8 GB RAM'e yükseltilmesiyle gerçekleşmişti.

Günümüzde birçok bütçe dostu Android telefonda bile standart hale gelen 8 GB RAM'e Apple'ın yeni ulaşması, bazıları tarafından esprili yorumlara neden olmuştu.

Hatta Apple, yapay zeka özellikleri paketi olan "Apple Intelligence"ın çalışması için 8 GB RAM gerektiğini belirterek, bu RAM miktarını hangi modellerin bu özellikleri alacağını belirlemede bir kriter olarak kullanmıştı.

Ancak şimdi görünen o ki, gelecekteki yapay zeka geliştirmeleri, düşen iPhone pazar payı veya sadece daha rekabetçi olma isteği, Apple'ı RAM konusunda daha cömert davranmaya itiyor olabilir. Mevcut iPhone 16 Pro modelinin, selefi gibi 8 GB RAM ile geldiğini de hatırlatalım.