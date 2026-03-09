iPhone 17e modelinin performans sonuçları ortaya çıktı

Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 17e'nin ilk performans test sonuçları Geekbench 6 veri tabanında sızdırıldı.

Ortaya çıkan bu veriler, cihazın gücünü aldığı A19 çipinin detaylı performansını ve standart modelle arasındaki farkları gözler önüne seriyor.

İŞLEMCİ PERFORMANSI STANDART MODELLE YARIŞIYOR

Yeni akıllı telefonun çok çekirdekli CPU testlerinde ulaştığı 9.241 puan, standart iPhone 17 modelinin 9.249'luk skoruyla neredeyse aynı seviyede yer alıyor.

İşlem gücü anlamında herhangi bir kayıp yaşatmayan bu cihaz, kullanıcılara üst düzey bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

GRAFİK ÇEKİRDEĞİNDE KÜÇÜK BİR EKSİLTME YAPILDI

Test sonuçlarındaki asıl farklılık ise cihazların grafik işlemci birimlerinde (GPU) kendisini belli ediyor.

Standart iPhone 17 modelinde 5 çekirdekli bir grafik işlemcisi bulunurken, iPhone 17e modelinde bir önceki nesil olan 16e'deki gibi 4 çekirdekli bir GPU tercih ediliyor.

YENİ IPHONE 17E SATIŞ FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

MagSafe kablosuz şarj desteği, daha hızlı 5G için C1X modem ve 256 GB temel depolama alanı sunan model, 11 Mart tarihinde resmen piyasaya sürülecek.

Tasarım olarak önceki nesille aynı çizgiyi koruyan yeni iPhone 17e, 54 bin 999 TL'ye satın alınabiliyor.