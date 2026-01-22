iPhone 17e yakında tanıtılacak: İşte beklenen tüm özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple, Şubat 2025'te piyasaya sürdüğü iPhone 16e'nin devamı niteliğindeki yeni modeli iPhone 17e için geri sayıma başladı.

Yaklaşan lansman öncesinde sızan bilgiler, şirketin uygun fiyatlı serisinde bazı memnuniyet verici iyileştirmeler yapacağını gösteriyor.

TASARIMDA DİNAMİK ADA SÜRPRİZİ

Yeni modelin 6,1 inçlik ekran boyutunu ve genel hatlarını koruması beklenirken, en büyük tasarım değişikliğinin ekranın üst kısmında yaşanacağı öngörülüyor.

Söylentilere göre Apple, bu modelde çentik tasarımını terk ederek cihazı daha modern gösteren Dinamik Ada özelliğine yer verecek.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17e'nin ekran paneli, standart modellerde bulunan 120Hz ProMotion teknolojisinden yoksun olarak 60Hz yenileme hızıyla gelmeye devam edecek.

Ayrıca cihazda sürekli açık ekran özelliğinin bulunmayacağı ve parlaklık değerlerinin amiral gemisi serisine kıyasla daha düşük olacağı belirtiliyor.

GÜÇLÜ A19 İŞLEMCİ

Cihazın kalbinde, Apple'ın gelişmiş 3 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen A19 çipinin yer alması bekleniyor.

Ancak maliyetleri kontrol altında tutmak adına, bu işlemcinin saat hızı düşürülmüş veya grafik çekirdeği azaltılmış bir versiyonunun kullanılabileceği konuşuluyor.

MAGSAFE GERİ DÖNÜYOR

iPhone 16e modelinde bulunmayan manyetik şarj özelliği MagSafe'in, yeni modelle birlikte seriye ekleneceği iddia ediliyor.

Bu güncelleme sayesinde kullanıcılar, manyetik aksesuarları kullanabilecek ve 15W üzeri hızlarda kablosuz şarj imkanına kavuşacak.

KAMERA, FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Arka tarafta 48 megapiksellik tek kamera kurulumunun korunacağı modelin bağlantı tarafında ise daha hızlı ve verimli C1X modem çipi kullanacağı bildiriliyor.

Fiyatının 599 dolar seviyesinde kalması beklenen iPhone 17e'nin, 2026 Şubat ayında veya en geç ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.