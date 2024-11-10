iPhone 18 Pro, değişken diyaframlı kamera ile gelecek

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Apple, son yıllarda iPhone kameralarında önemli geliştirmeler yaparak sensör kaydırmalı sabitleme, 48 megapiksel sensörler ve tetraprizma 5x telefoto kamera gibi teknolojileri kullanıma sundu.

Şimdi ise şirket, iPhone 18 Pro ile birlikte değişken diyafram teknolojisini de iPhone ailesine katmaya hazırlanıyor.

DEĞİŞKEN DİYAFRAM NEDİR

Değişken diyafram, lensin açıklığının fiziksel olarak ayarlanmasına olanak tanıyarak kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.

Bu özellik, farklı ışık koşullarında daha iyi fotoğraflar çekmeyi sağlar ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sunar.

IPHONE 18 PRO'NUN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Ming-Chi Kuo'nun Medium'daki gönderisine göre, iPhone 18 Pro'nun ana kamerası için Sunny Optical ve Luxshare birincil ve ikincil deklanşör tedarikçileri olacak.

Değişken diyafram açıklığına sahip lens ise Sunny Optical ve Largan Precision tarafından sağlanacak.

iPhone 14 Pro, 15 Pro ve 16 Pro modellerinde ƒ/1.78 sabit diyafram kullanılmıştı. Değişken diyafram sayesinde iPhone 18 Pro, farklı ışık koşullarına daha iyi uyum sağlayabilecek ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sunacak.

Bu da nesnelere daha keskin odaklanma veya daha yumuşak arka plan bulanıklığı elde etmeyi mümkün kılacak.

IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK

iPhone 18'in 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Değişken diyafram özelliğinin yanı sıra, yeni modelde başka kamera iyileştirmelerinin de olması muhtemel.