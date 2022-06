iPhone ekran ve batarya değişim ücretleri zamlandı

Geçtiğimiz günlerde iPhone fiyatlarına zam yapan Apple, şimdide ekran ve batarya değişim ücretlerinin fiyatlarını artırdı.

Yükselen dolar kuru sonrasında ülkemizde satılan iPhone modellerine mart ayında ciddi zamlar yapan Apple, ardından servis ücretilerinde de fiyat artışına gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde iPhone fiyatlarına zam yapan ABD merkezli şirket, şimdi de telefonların ekran ve batarya değişim ücretlerini artırdı.

Apple’ın tüm iPhone fiyatlarına zam yapmasıyla birlikte, iPhone'ların servis ücretleri de yüzde 18,65 oranında zamlandı.

iPhone ekran değişim ücretleri

iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max modellerinin ekranını değiştirmek için 4 bin 949 TL yerine artık 5 bin 849 TL ödemek gerekecek.

iPhone 13 Pro Max

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 5 bin 849 TL

iPhone 13 Pro

Eski fiyat: 4 bin 349 TL

Yeni fiyat: 5 bin 149 TL

iPhone 13

Eski fiyat: 4 bin 349 TL

Yeni fiyat: 5 bin 149 TL

iPhone 13 Mini

Eski fiyat: 3 bin 649 TL

Yeni fiyat: 4 bin 379 TL

iPhone 12 Pro Max

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 5 bin 849 TL

iPhone 12 Pro

Eski fiyat: 4 bin 349 TL

Yeni fiyat: 5 bin 149 TL

iPhone 12

Eski fiyat: 4 bin 349 TL

Yeni fiyat: 5 bin 149 TL

iPhone 12 Mini

Eski fiyat: 3 bin 649 TL

Yeni fiyat: 4 bin 379 TL

iPhone 11 Pro Max

Eski fiyat: 4 bin 949 TL

Yeni fiyat: 5 bin 849 TL

iPhone 11 Pro

Eski fiyat: 4 bin 349 TL

Yeni fiyat: 5 bin 149 TL

iPhone 11

Eski fiyat: 2 bin 249 TL

Yeni fiyat: 2 bin 829 TL

iPhone batarya değişim ücretleri

iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini modellerinin pil değiştirme ücretleri 1.179 TL'den 1.399 TL'ye yükseldi.

iPhone SE (1. 2. ve 3. nesil), iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve diğer tüm uygun modellerin pil değiştirme ücreti ise 829 TL'den 1.019 TL'ye çıktı.

Tüm bu fiyatların, garanti kapsamında olmayan iPhone'lar geçerli olduğunu hatırlatalım.