POCO X8 Pro ve X8 Pro Max, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar

POCO'nun merakla beklenen yeni üst düzey akıllı telefon serisi X8 Pro, düzenlenen lansmanın ardından Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu.

Amiral gemisi performansı, uzun pil ömrü ve sağlam tasarımıyla öne çıkan seri, fiyat ve donanım özellikleriyle akıllı telefon pazarında iddialı bir giriş yaptı.

POCO X8 PRO SERİSİ TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Yeni POCO X8 Pro serisinin Türkiye başlangıç fiyatı 28 bin 999 TL olarak belirlenirken, cihazların donanım seviyesine göre fiyatlandırmalar şu şekilde sıralanıyor:

POCO X8 Pro (8GB + 256GB): 28 bin 999 TL

POCO X8 Pro (12GB + 512GB): 36.999 TL

POCO X8 Pro Iron Man Edition (12GB + 512GB): 36 bin 999 TL

POCO X8 Pro Max (12GB + 256GB): 38 bin 999 TL

POCO X8 Pro Max (12GB + 512GB): 42 bin 999 TL

ÜST DÜZEY İŞLEMCİ PERFORMANSI VE OYUN DENEYİMİ

Serinin en güçlü modeli olan POCO X8 Pro Max, dünyanın Dimensity 9500s işlemciyle güçlendirilen ilk akıllı telefonu olma unvanını taşıyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama desteğiyle kusursuz bir kullanım sunan cihazlar, ışın izleme teknolojisi ve WildBoost Optimization ile benzersiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Isınma sorununu çözmek için LiquidCool Teknolojisini kullanan seri, geniş sıvı soğutma alanlarıyla işlemci sıcaklığını kontrol altında tutuyor.

Güçlü batarya kapasiteleriyle de dikkat çeken seride, Max modeli 8.500 mAh, Pro modeli ise 6.500 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryayla desteklenirken her iki cihaz da 100W HyperCharge teknolojisine sahip.

EKRAN, TASARIM VE KAMERA ÖZELLİKLERİ

POCO X8 Pro Max 6.83 inç, POCO X8 Pro ise 6.59 inç büyüklüğünde, 3.500 nit parlaklığa ulaşabilen yüksek çözünürlüklü ekranlarla geliyor.

Minimalist tasarımı dayanıklılıkla birleştiren cihazlar, Corning Gorilla Glass 7i ekran koruması ve kapsamlı su ile toz geçirmezlik sertifikalarına sahip.

Her iki model de 50 MP ana kamera ve 20 MP ön kamerayla üst düzey fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Yapay zeka destekli geliştirmeler ve ultra keskin çekim özellikleriyle donatılan seri, kullanıcıların anılarını en canlı ve net şekilde yakalamasına olanak tanıyor.