iPhone'lardaki Chrome, Liquid Glass tasarıma kavuştu

Google, iOS 26'nın yayınlanmasıyla birlikte iPhone ve iPad'deki Chrome uygulamasının tasarımını kökten yeniledi.

Yeni güncelleme, Apple'ın "Liquid Glass" adını verdiği yeni tasarım dilini benimseyen ilk Google uygulaması oldu.

ARAYÜZDE ŞEFFAF KATMANLAR VE YUMUŞAK GEÇİŞLER

Yeni tasarım, arayüzde daha yumuşak geçişler ve şeffaf katmanlar kullanarak uygulamanın arka planını yansıtıyor.

Bu sayede sekme ızgarası, gizli mod ve sekme grupları gibi bölümler daha modern ve dinamik bir görünüme kavuşuyor.

Arama çubuğu daha yuvarlak bir tasarıma geçerken, bağlam menüleri de artık arka planı bulanıklaştırmak yerine şeffaf bir görünüm sunuyor.

GOOGLE'DAN iOS EKOSİSTEMİNE UYUM ADIMI

Bu tasarım değişikliği, Google'ın iOS ekosistemine daha fazla uyum sağlama isteğini gösteriyor.

Chrome artık kullanıcılarına sadece işlevsel değil, aynı zamanda görsel olarak da iOS 26 ile bütünleşen bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Bu adım, gelecekte diğer Google uygulamalarında da benzer tasarım güncellemelerinin gelebileceğinin bir sinyali olarak yorumlanıyor.