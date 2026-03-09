İşlemci karşılaştırması: Apple M5 Max, M4 Max ve M3 Ultra

Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni işlemcisi M5 Max, Geekbench 6 performans veri tabanında birden fazla kez ortaya çıktı.

Yapılan bu sızıntılar, yeni nesil çipin sunacağı yüksek performans hakkında kullanıcılara çok daha net bir ön izleme imkanı tanıyor.

M5 MAX VE M4 MAX PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Sızdırılan verilere göre altısı yüksek performanslı olmak üzere toplam 18 çekirdekli bir yapıya sahip olan M5 Max, tek çekirdekte 4.268 ve çoklu çekirdekte 29.233 puan elde etti.

Bu sonuçlar, 16 çekirdekli M4 Max modeline kıyasla tek çekirdekte yüzde 5, çoklu çekirdekte ise yüzde 10 civarında bir performans artışına işaret ediyor.

32 ÇEKİRDEKLİ M3 ULTRA MODELİNİ TAHTINDAN ETTİ

Testlerin en dikkat çekici yanı ise yeni işlemcinin 32 çekirdekli devasa M3 Ultra çipini geride bırakmayı başarması oldu.

M5 Max, sahip olduğu daha az çekirdek sayısına rağmen M3 Ultra modeline göre tek çekirdekte yüzde 31, çoklu çekirdekte ise yüzde 4 oranında daha hızlı çalışarak büyük bir sürprize imza attı.

Şirketin Max serisinde ilk defa 16 çekirdeğin üzerine çıkmasını sağlayan bu başarının arkasında yeni nesil Fusion mimarisi ve gelişmiş paketleme tasarımı yatıyor.

Bu yenilikçi mimarinin, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Snapdragon X2 Elite Extreme gibi ARM tabanlı güçlü rakipler karşısında nasıl bir rekabet sergileyeceği büyük bir merakla bekleniyor.