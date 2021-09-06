Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli tank motorunun test aşamasında olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savunma sanayii ürünleri dünyada kendinden söz ettirirken, çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TRT Haber'de katıldığı Özel Röportaj programında bu kapsamdaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demir, Türkiye'nin yerli tank motorunun test aşamasında olduğunu söyledi.

"TANK MOTORU TESTTE ÇALIŞIYOR"

Motorlar konusunda seferberlik durumunda olduklarını söyleyen Demir, "Motorlarımız şu an test aşamasında. Tank motoru şu anda testte çalışıyor. Onun altında 1000 beygirlik motorumuz çalışıyor. Ondan önce çöşitli motorlarımız devrede.

"MOTOR KONUSUNDA BİR SEFERBERLİĞİMİZ VAR"

İHA motorlarımız kullanılmaya başlandı. Helikopter motorumuzun ilk prototipleri çıktı. Motorlar konusunda bir seferberliğimiz var ama bir parantez açarak şunu söyleyeyim. Bu motorlar aslında klasik teknolojiye dayanıyor. Ancak geleceğin teknolojileri başka motorlara işaret ediyor. Bu alanın da boş kalmaması gerekiyor. Bu motorlar devre dışı kaldığında teknolojiler değiştiğinde bunun hazırlığının da yapıldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.





İsmail demir'in konuya ilişkin açıklamalarından satır başları:

"PANDEMİDE AKSAMA OLMADI"

"Savunma sanayiinde pandemi sürecini gerçekten 'durmak yok, yola devam' sloganımız çerçevesinde, tabii ki tedbirleri maksimum ölçüde alarak geçirmeye çalıştık ve projelerimizde pek aksama olmadı. Tabii mücbir şartlarla çalışma şartları, mesafe vesaire konularla ilgili belirli tedbirler alındı. Bu biraz yavaşlamaya sebep oldu ama mesai artırarak, vardiyaları değiştirerek falan bunu bence göğüsledik ve gördüğünüz gibi projelerimizde de durmadan teslimatlarımızı yapıyoruz.

İsmail Demir: Tank motorumuz şu an test aşamasında VİDEO



"DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR"

Projemiz devam ediyor. Daha çok yolumuz var. Koşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var, yaptıklarımızın daha iyisini yapmak üzere sürekli olarak geleceğe bakmak durumundayız. Çok iyi yaptık demektense bundan daha iyisi yapacağız demek daha işimize geliyor.

"BURADA DURURSAK YAKALANIRIZ"

SİHA’ları kullandık ama hasımlarımız SİHA’larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular.

Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA’yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz. Burada duramazsınız. Mutlaka yeni teknolojilere kafa yormanız lazım. Harekat ortamında durdurulamaz iletişimi kesilemez olmanız lazım.

Milli muharip uçağı ve insansız jet savaş uşaçığımızı ve uzaya çıkacak roketi heyecanla bekliyorum."