İsrailli casus yazılım, telefonları ele geçiriyor İsrailli casus yazılım şirketi QuaDream'in geliştirdiği yazılımla, birçok ülkede gazeteci, sivil toplum mensubu ve aktivistin telefonlarındaki verilere izinsiz erişildiği belirtildi.

AA

Microsoft şirketi ile Kanada’da Toronto Üniversitesine bağlı Citizen Lab kuruluşunun yayınladığı iki raporda, yeni bir casus yazılım krizi ortaya çıktı.

İsrailli casus yazılım şirketi QuaDream'in geliştirdiği yazılımla, birçok ülkede gazeteci, sivil toplum mensubu ve aktivistin telefonlarındaki verilere izinsiz erişildiği ortaya çıktı.

iPhone'lara erişim sağlıyor

İsrail merkezli QuaDream firmasının “Reign” adıyla pazarladığı yazılımın, kritik kişilerin İPhone telefonlarına erişim sağladığı tespit edildi.

Mirsoroft, İsrailli QuaDream’in geliştirdiği casus yazılımın İPhone telefonlarının iOS işletim sisteminin eski sürümlerine karşı nasıl kullanıldığını tespit ederken, Citizen Lab bu çalışmanın mağdurlarını mercek altına aldı ve muhalifleri izlemek üzere yazılımı hangi ülkelerin kullandığını tespit etti.

Citizen Lab kuruluşu, Microsoft Tehdit İstihbarat Biriminin kendileriyle paylaştığı bazı örneklere yönelik analizlerden yola çıkarak, Kuzey Amerika, Orta Asya, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da mağdurlar tespit ettiklerini açıkladı.

Kuruluşun raporunda, mağdurların gazeteci, siyasi muhalif figür ve sivil toplum kuruluşu çalışanları olduğu bilgisine yer verildi.

Raporda, iOS işletim sisteminin 14'üncü sürümlerinde “sıfır-tıklama araçlar” kullanılarak QuaDream’ın casus yazılımlarının cihazlara yüklendiğinin de tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan incelemede İsrailli şirketin Bulgaristan, Çekya, Macaristan, Gana, İsrail, Meksika, Romanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Özbekistan’da sunucuları olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İsrail’de kullanılan QuaDream casus yazılımının, şirket tarafından mı yoksa İsrail hükümeti tarafından mı kullanıldığı henüz bilinmiyor.