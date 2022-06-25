İsveç mahkemesi Huawei'nin 5G donanım satışını yasakladı

İsveç temyiz mahkemesi, bir alt mahkemenin Huawei'nin ülkede 5G ekipmanı satmasını yasaklayan kararını onayladı.

İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere geçtiğimiz yıl İsveç de eklenmişti.

Huawei, temyize başvurdu

Huawei, İsveç mahkemesinin geçtiğimiz yıl haziran ayında Çinli şirketin ülkede 5G ekipmanı satmasına yönelik yasağı onaylayan kararına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Mahkeme, yasağı onayladı

İsveç temyiz mahkemesi, bir alt mahkemenin Huawei'nin ülkede 5G ekipmanı satmasını yasaklayan kararını onayladı ve Huawei'nin tüm umutlarını söndürdü.

Huawei'nin İsveç birimi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Stockholm İdari Temyiz Mahkemesi'nin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Huawei, “Meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumaya devam etmek için kararı analiz edeceğiz. İsveç hukuku ve AB hukuku kapsamındaki diğer yasal çözümler de dahil olmak üzere sonraki adımlarımızı değerlendireceğiz.” dedi.

İsveç, telekom şirketlerinden Huawei ve Çinli rakibi tarafından üretilen donanımları 1 Ocak 2025'ten önce mevcut altyapı ve temel işlevlerden çıkarmalarını istiyor.

Ericsson, Çin'de zor durumda kaldı

Ülkenin Huawei ile olan mücadelesi, İsveçli Ericsson'u Çin'de zor durumda bıraktı. Ericsson'un Çin'den elde ettiği gelirin oranı yüzde 10-11 seviyelerinden yüzde 3'e kadar düştü.

İsveçli şirket, Çin'deki düşüş nedeniyle en büyük pazarlarından birindeki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldı.