James Webb, 1 aylık uzay yolculuğunu tamamladı

NASA'nın uzaydaki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskobu, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştıracak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve 30 gün sürecek yolculuğuna başlamıştı.

YÖRÜNGESİNE YERLEŞTİ

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu Webb, evrenin başlangıcıyla ilgili bilgilere ulaşmak için gönderildiği uzayda, yaklaşık 1 milyon 600 bin kilometre mesafedeki hedefine ulaştı.

Yeryüzüne aydan 4 kat daha uzaklıkta olan 7 tonluk uzay teleskobunun, belirlenen noktaya vararak güneşin etrafında yörüngeye girmek için roket iticilerini yaklaşık 5 dakika ateşlediği ve planlandığı gibi son durağına ulaştığı belirtildi.

Haziranda bilimsel gözlemlerin başlayabilmesi için, 10 milyar dolarlık gözlemevindeki aynaların titizlikle hizalanması ve kızılötesi dedektörlerin yeterince soğutulması gerektiği ifade edildi.

"GİZEMLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA YAKLAŞTIK"

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

Uzay aracı, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.